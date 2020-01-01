«Ива-Девелопмент» будет отчитываться по освоению района Ива не только перед мэрией, но и перед депутатами Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «Ива-Девелопмент»

На заседании комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Пермской городской думы 9 декабря депутаты заслушали отчёт об исполнения аренды земельных участков для их комплексного освоения, заключённого между мэрией и ООО СИК «Девелопмент-Юг».

Докладчиком выступила начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова.

Она напомнила, что 21 октября этого года ООО «Ива-Девелопмент» (входит в холдинг ООО СИК «Девелопмент-Юг») и администрация Перми заключили мировое соглашение о продлении сроков договора аренды земельных участков, расположенных в жилом микрорайоне Ива-1 Мотовилихинского района Перми для их комплексного освоения до 30 июля 2024 года (ранее договор действовал до 30 июля 2021 года).

Соглашение предусматривает увеличение размера гарантии за неисполнение обязательств по договору комплексного освоения.

Норова также сообщила, что в ноябре компания направила в адрес администрации Перми полис страхования гражданской ответственности с размером страховой суммы 1,241 млрд руб. в качестве гарантии надлежащего исполнения своих обязательств по договору.

Договор касается строительства и передачи в муниципальную собственность социальных объектов.

В частности, компания должна построить детсад на 350 мест в IV квартале 2022 года, а также несколько объектов сдать IV квартале 2023 года: школу на 1626 мест, учреждение допобразования на 163 места, досуговый центр, физкультурно-оздоровительный центр.

Норова отметила, что к настоящему моменту компания построила и передала городу ещё один детсад, помещения для участкового, станцию скорой помощи, поликлинику на 450 посещений в смену.

Также Мария Норова отметила, что компания на данный момент построила 15 многоквартирных домов (140 тыс. кв. м), в стадии строительства — ещё четыре (52 тыс. кв. м).

Депутат Владимир Молоковских поинтересовался, насколько строительство соцобъектов отстаёт от строительства жилья. Грубо говоря, не занимается ли застройщик только возведением жилья («на чём он зарабатывает деньги») в ущерб обязательствам по социнфраструктуре:

«Насколько я помню, компания должна была построить пункт полиции, а получились помещения для участковых, должна была быть двухэтажная поликлиника, а построена одноэтажная».

На это Мария Норова ответила, что в соглашении не была указана этажность поликлиники, условием было, чтобы она способна была принимать 450 пациентов в смену, то есть площадь должна была составить порядка 1,3 тыс. кв. м, что и было выполнено.

Начальник департамента градостроительства и архитектуры также добавила, что, согласно мировому соглашению, компания раз в квартал обязана информировать мэрию о ходе строительства и своих планах.

Депутат Михаил Бесфамильный предложил, чтобы отчёты застройщика заслушивались и на думском комитете также раз в квартал. Мария Норова согласилась.

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