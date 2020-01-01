Валерий Сухих: «Жителей нужно посвящать в планы региональных властей» Поделиться Поделиться Твитнуть

Председатель краевого парламента и депутат по избирательному округу №23 провёл онлайн-приём жителей Осинского, Бардымского, Еловского и Чайковского округов. Мероприятие (в формате видео-конференц-связи) состоялось в рамках декады приёмов граждан в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пермском крае.

Валерий Сухих ответил на наиболее острые вопросы жителей округа, депутатом от которого он является в Заксобрании. Так, он, со ссылкой на информацию правительства, рассказал о том, что процедуры по реконструкции дороги Барда — Куеда начнутся уже в начале следующего года. Подрядчика на выполнение работ определят в четвёртом квартале 2021 года. Выполнение строительных работ предусмотрено с 2022 по 2024 год.

«Проблема давно нам знакома, и мы понимаем, что эта дорога имеет большое значение как для жителей, так и для региона. Обозначенные сроки — максимальные, задача — сократить их», — подчеркнул Валерий Сухих.

Стоимость проекта, по предварительной оценке, составит 1,5 млрд руб. Новая дорога позволит решить проблемы передвижения жителей в межсезонье и значительно увеличит объём транзитных перевозок между территориями Прикамья, а также с соседними регионами.

В Осинском округе продолжается реализация программы газификации. Один из вопросов касался проведения газа в деревню Мазунина. Ранее местные жители использовали собственные средства на подготовку проектно-сметной документации. Валерий Сухих отметил, что сегодня уже получено положительное заключение Государственной экспертизы. Планируется построить 9,2 км распределительных сетей газопровода с 120 подводами и технической возможностью подключения 219 домов и одного магазина. Затраты на строительно-монтажные работы составят 24,2 млн руб. Финансирование проекта предусмотрено в бюджетах двух уровней: региональном и муниципальном.

Во время встречи парламентарий также ответил на вопросы развития прибрежной инфраструктуры, материального обеспечения культурных объектов в округе и развития рекреационных зон.

«Задача депутата — быть в постоянном взаимодействии с жителями округа, представителями местного самоуправления и краевой властью. С одной стороны, важно поднять вопрос, который требует определённых решений от представителей профильных ведомств, с другой — рассказать жителям о том, как будет решаться задача, посвятить их в планы региональных властей. Я рад, что, несмотря на условия, которые нам задал этот год, наши встречи с жителями и местными властями не прерывались и мы были в постоянном контакте», — отметил Валерий Сухих.

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