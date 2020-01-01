На комитете Пермской гордумы рассмотрен вопрос изменения Генплана для строительства стендов по испытанию одного из самых мощных авиадвигателей в мире Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Предметом рассмотрения на заседании комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Пермской городской думы 9 декабря стали изменения в Генплан по заявлению АО «ОДК-Пермские моторы».

Напомним, компания просит сменить зонирование на участке площадью 304 тыс. кв. м в пос. Новые Ляды: перевести всю территорию из зоны «ГЛ» («городские леса») в зону ПК-1 («зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности»).

На участке «ОДК-Пермские моторы» планирует построить внешний испытательный стенд для авиадвигателей ПД-35. Это двухконтурный турбовентиляторный двигатель особой мощности с тягой на взлёте до 40 т.

На сегодняшний день такого класса двигатели производят лишь две компании — General Electric в США и Rolls-Royce в Великобритании.

Как ранее отмечал директор по инфраструктуре АО «ОДК-Пермские моторы» Николай Андреев, в России работу над двигателем проводят несколько предприятий в разных городах, но специального стенда для его испытаний нет. Для него и планируется лесной участок в Новых Лядах.

Новый стенд открытого типа будет находиться рядом с семью закрытыми стендами. При этом, как отметили представители компании, для строительства уже есть вся инфраструктура.

Члены комитета единогласно рекомендовали рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании Пермской городской думы 15 декабря.

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