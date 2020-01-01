Дмитрий Махонин поручил помочь пермячке открыть производство фитоваренья Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в режиме видео-конференц-связи провёл личный приём граждан. О результатах приёма сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

В частности, к главе региона обратился пермяк Виктор Липатов с вопросом о заключении социального контракта с его женой. По словам жителя краевой столицы, его супруга Надежда Останина находится в декретном отпуске, должность её сократили, и девушке некуда выходить на работу. Доходы в семье сократились, материальное положение ухудшилось, и они впервые получили статус малоимущих. Для выхода семьи из трудного финансового положения Надежда планирует оформить статус самозанятого и заняться производством фитоваренья. Для развития дела семье необходимо порядка 250 тыс. руб. Этих средств у них нет.

Дмитрий Махонин отметил, что социальная поддержка граждан — одно из приоритетных направлений краевых властей. Чтобы помочь семье реализовать задуманный проект и преодолеть возникшие финансовые трудности, глава региона поручил профильным ведомствам предоставить Надежде Останиной социальный контракт по направлению ИП в размере 250 тыс. руб. Дополнительно, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», женщине помогут пройти бесплатное обучение через центр «Мой бизнес» по направлению «Собственное дело».

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