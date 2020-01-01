Елена Синица Дягилевский фестиваль может посетить посол Японии Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхис Кодзуки обсудили торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между регионами. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В рамках встречи Дмитрий Махонин пригласил посла на Дягилевский фестиваль. Глава региона отметил, что в крае разрабатывается проект новой сцены для театра оперы и балета, в котором участвуют известные акустические дизайнеры из Японии.

Посол также сделал ответное приглашение губернатору в свою резиденцию в начале следующего года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.