Елена Синица В России продлили «заморозку» накопительной части пенсий до 2023 года Предполагается, что это приведёт к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 669,3 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Начиная с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Изначально мера была введена до 2022 года включительно.

Как сообщает ТАСС, согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация инициативы приведёт к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2023 году на 669,3 млрд руб.

«Учёт в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объёме на страховую пенсию не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования», — цитирует информацию из сопроводительных документов издание ТАСС.

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