Общее количество летальных случаев с инфицированными коронавирусом пациентами в Прикамье превысило 1,2 тыс. За сутки скончались 28 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края скончались 28 пациентов, инфицированных коронавирусом: 15 человек умерли непосредственно от вируса, 13 — от сопутствующих заболеваний.

Также за сутки зафиксировано 314 новых случаев заражения, 403 человека вылечились.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в Пермском крае зафиксировано 23 444 случая заражения коронавирусом, 17 430 человек вылечились, 1231 — скончались (772 — непосредственно от вируса, 459 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 4286 человек. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 108 пациентов, свободный коечный фонд в коронавирусных отделениях и перепрофилированных под его лечение клиниках составляет 26,6%.

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