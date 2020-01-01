Татьяна Сукрушева В 2020 году в Прикамье выявлено почти 1,5 тыс. коррупционных нарушений Выписаны штрафы на 4 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с начала этого года выявлено порядка 1,5 тыс. нарушений в сфере противодействия коррупции. К дисциплинарной ответственности привлечены 483 человека, в связи с утратой доверия уволены девять человек. Кроме этого, вынесен 91 протест и предъявлены десять исков. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.



По статьям 19.28 (незаконное вознаграждение от имени юрлица) и 19.29 (незаконное привлечение к трудовой деятельности госслужащих или муниципальных служащих) КоАП РФ было выписано штрафов на общую сумму более 4 млн руб. К административной ответственности привлечены 67 человек.

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