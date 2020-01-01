Елена Синица
Пермские власти потратят 1,2 млн руб. на транспортировку льда в четыре района города
МАУ «Агентство социокультурных проектов» объявило два аукциона на транспортировку и разгрузку ледовых блоков для новогодних комплексов в четырёх районах Перми. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.
Первый аукцион подразумевает доставку ледовых блоков в парк культуры и отдыха им. А. П. Чехова в Орджоникидзевском районе. Согласно документации, необходимо транспортировать ледовые блоки общим объёмом не менее 377 куб. м в количестве не менее 754 штук. Максимальная цена контракта составляет 596, 3 тыс. руб.
Второй аукцион — транспортировка и разгрузка ледовых блоков в три района города: Индустриальный, Свердловский и Кировский. Ледовые комплексы будут расположены в саду им. В. Л. Миндовского, на площади у ПГДК им. А. Г. Солдатова и в парке «Счастье есть». До 20 декабря подрядчик должен обеспечить транспортировку ледовых блоков общим объёмом не менее 558,5 куб. м в количестве не менее 1117 штук. Максимальная стоимость контракта — 594 тыс. руб.
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