Елена Синица Пермские власти потратят 1,2 млн руб. на транспортировку льда в четыре района города Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

МАУ «Агентство социокультурных проектов» объявило два аукциона на транспортировку и разгрузку ледовых блоков для новогодних комплексов в четырёх районах Перми. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Первый аукцион подразумевает доставку ледовых блоков в парк культуры и отдыха им. А. П. Чехова в Орджоникидзевском районе. Согласно документации, необходимо транспортировать ледовые блоки общим объёмом не менее 377 куб. м в количестве не менее 754 штук. Максимальная цена контракта составляет 596, 3 тыс. руб.

Второй аукцион — транспортировка и разгрузка ледовых блоков в три района города: Индустриальный, Свердловский и Кировский. Ледовые комплексы будут расположены в саду им. В. Л. Миндовского, на площади у ПГДК им. А. Г. Солдатова и в парке «Счастье есть». До 20 декабря подрядчик должен обеспечить транспортировку ледовых блоков общим объёмом не менее 558,5 куб. м в количестве не менее 1117 штук. Максимальная стоимость контракта — 594 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.