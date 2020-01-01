В Пермском крае на поддержку семьи и детства направляется порядка 18 млрд руб. ежегодно Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл системный час по реализации в регионе нацпроекта «Демография».Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.​

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— На реализацию социальных инициатив в рамках нацпроекта «Демография» направлено более 4,5 млрд руб. Это финансирование мероприятий по пяти региональным направлениям. Особое внимание уделяется поддержке семей с детьми, обучению и трудоустройству пенсионеров, людей предпенсионного возраста и женщин в декрете. ​



В Прикамье сегодня каждая семья при рождении ребёнка получает финподдержку в виде единовременной выплаты. Также семьи с невысоким доходом получают дополнительные выплаты при рождении первого и третьего ребёнка, а также маткапитал.

Прикамье из федерального бюджета ​получило ​ более 3 млрд руб. на предоставление выплат. В целом в регионе на поддержку семьи и детства направляется порядка 18 млрд руб. ежегодно. ​



Также в рамках национального проекта «Демография» предоставляется несколько мер поддержки для семей с детьми. Среди них — ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка и ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего или последующих детей. Размер этих выплат составляет 10 703 руб.​

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