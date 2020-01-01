Елена Синица В Пермском крае началась вакцинация медработников от коронавируса Планируется прививать по 70 человек в день Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Прикамье началась массовая вакцинация медработников от COVID-19. Об этом сообщает краевая администрация.

По словам главврача краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД Евгения Сармометова, на сегодняшний день привиты 135 медработников, которые относятся к группе риска. Вакцинация проходит на добровольной основе. Она проходит в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Кроме этого, Евгений Сармометов сообщает, что в медучреждении планируется прививать в среднем 70 человек в день.

Помимо этого, в декабре край ожидает ещё 1,3 тыс. доз, которые также будут предназначены для медработников перепрофилированных отделений.

Как сообщили в краевом минздраве, 150 доз (комплектов) для вакцинации медицинских работников доставят в Березники, столько же — в Чайковский.

Напомним, ранее в Пермь доставили 1 тыс. комплектов вакцины от COVID-19.

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