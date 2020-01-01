Алиса Окулова Жители Прикамья тратят на сон и уход за собой на полчаса меньше, чем в среднем по России Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Жители тратят на сон и уход за собой 11 час. 2 мин. Это на 31 мин. меньше, чем в среднем по России. Таковы данные исследования аудиторской группы Finexperpiza. Как утверждают авторы исследования, они опирались на данные Росстата.

По этому показателю Прикамье входит в число наиболее дисциплинированных регионов. Меньше на сон и уход за собой тратят жители Псковской области, Марий Эл, Тверской и Магаданской областей (10 час. 54 мин.).

Наиболее расслабленные в этом отношении — жители Сахалинской области (12 час. 4 мин.)

При этом вообще свободного времени у пермяков — 15 час. 4 мин в сутки. Это меньше, чем в среднем по стране (15 час. 36 мин.). Больше всего свободного времени — у жителей Ингушетии (17 час. 39 мин.), меньше всего — у жителей Магаданской области (14 час. 44 мин.).

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