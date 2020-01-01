Общий объём финансирования нацпроекта «Экология» на территории Пермского края с 2019 по 2024 год составит свыше 3 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Глава Пермского края Дмитрий Махонин обсудил с профильными министрами исполнение национального проекта «Экология» на территории Пермского края в 2020 году. Проект в Прикамье реализуется по четырём направлениям: «Чистая вода», «Комплексная система обращения с ТКО», «Сохранение лесов» и «Сохранение уникальных водных объектов», сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

На 1 декабря 2020 года исполнение нацпроекта «Экология» в Прикамье составляет 93,8%. Наш регион по этому показателю — третий в Приволжском федеральном округе и немного уступает Ульяновской области и Республике Марий Эл.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Реализация нацпроектов должна проводиться не для галочки, каждый проект влияет на качество жизни людей. Мы знаем, что нацпроекты в совокупности пронизывают все сферы деятельности в Пермском крае. Нужно уделить большое внимание качеству исполнения проектов.

Отметим, что общий объём финансирования нацпроекта «Экология» на территории Пермского края на период с 2019 по 2024 год составит свыше 3 млрд руб.

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