Елена Синица За ноябрь в Прикамье количество вакансий выросло на 28% Чаще всего компании искали специалистов сферы продаж Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В ноябре число вакансий, открытых в Пермском крае, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, увеличилось на 28%. Об этом сообщает служба исследований рекрутингового портала hh.ru.

Так, по данным исследования, чаще всего работодатели искали специалистов в сфере «продажи» (29%). На втором месте по популярности оказался рабочий персонал (21%), на третьем месте — производственники (15%).

Кроме этого, отмечена заинтересованность в специалистах сфер «строительство, недвижимость», «ИТ, телеком», «начало карьеры, студенты», «транспорт», «административный персонал», «медицина, фармацевтика» и «автомобильный бизнес».

По числу открытых резюме лидировала сфера «начало карьеры, студенты»(19%), затем идут продажи (13%) и производство (8%). Стоит отметить, что за ноябрь этого года в регионе было открыто на 12% больше резюме, чем в ноябре прошлого года.

Ссогласно исследованию, сложнее всего трудоустроиться специалистам по добыче сырья (12,5 резюме на одну вакансию), представителям сферы искусства, развлечений и масс-медиа (12 резюме на вакансию) а также бухгалтерам (8,6).

Проще всего трудоустроиться в Пермском крае рабочему персоналу, а также медикам и фармацевтам — на одну вакансию приходится не больше 1,2 резюме.

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