Названы самые популярные бренды смартфонов в Пермском крае Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Аналитики «МегаФона» назвали самые популярные смартфоны у жителей Пермского края. В этом году пермяки при покупке гаджетов отдают предпочтение моделям Xiaomi и Samsung. По данным оператора, более половины от общего объёма продаж приходится именно на этих производителей. В сравнении с 2019 годом спрос на бренды вырос на 60%, сообщает пресс-служба компании.

«МегаФон» изучил потребительскую активность в собственных каналах продаж с начала года. Топ самых продаваемых смартфонов-2020 выглядит так:

1. Xiaomi Redmi 7A 16GB

2. Samsung Galaxy A51 64GB

3. Samsung Galaxy A10

4. Samsung Galaxy A20s 32GB

5. Xiaomi Redmi Note 9 64GB

Наиболее востребованные цвета мобильных телефонов у пермяков — чёрный и серый, а необходимый объём памяти — 16 или 64 Гб.

Пермский край также вошёл в тройку регионов-лидеров на Урале по спросу на новые модели от Apple, выпущенные этой осенью. По объёму продаж новых iPhone наш регион обгоняет только соседняя Свердловская область и жители ХМАО-Югры. Любимцем пермяков стал iPhone 12 128 GB.

«В этом году в Прикамье продажи смартфонов выросли на 10% к аналогичному периоду 2019 года. Спрос на планшеты увеличился на 17% в сравнении с общим объёмом продаж до пандемии. Режим самоизоляции также усилил интерес населения к модемам и роутерам. Так, количество проданных устройств для мобильной передачи данных с начала этого года уже на 33% превысило объём, реализованный в 2019 году», — рассказал директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.

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