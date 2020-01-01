Количество заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 23 тыс. человек За сутки зафиксировано 309 новых случаев Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 309 новых случаев заболевания коронавирусом. Также за сутки вылечились 398 человек, 29 — скончались (17 — напрямую от вируса, 12 — от сопутствующих заболеваний).

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 23 130 случаев заболевания, из них 17 027 человек вылечились, 1203 — скончались (757 — напрямую от вируса, 446 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 4248 человек. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 110 пациентов, объём свободного коечного фонда в перепрофиллированных под лечение коронавируса больницах и отделениях составляет 25,4%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.