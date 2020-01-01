Алиса Окулова Размер автокредитов в Прикамье за месяц снизился в среднем на 1,7 тыс. руб. Снижение составило 0,2% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2020 года в Пермском крае количество выданных автокредитов относительно того же периода прошлого года снизился лишь на 0,2%, средний же размер автокредитов составил 713,8 тыс. руб. против 715,5 тыс. руб.

В России же в октябре 2020 года средний размер выданных автокредитов составлял 858,6 тыс. руб., что на 3,6% выше (в октябре 2019 года составлял 828,8 тыс. руб.).

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