Елена Синица В Перми за год число вакансий курьеров возросло в четыре раза По данным Superjob, рост составил 291% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным аналитического центра рекрутингового портала superjob.ru, за год востребованность вакансии курьер в Перми выросла на 291%, а за месяц число вакантных мест выросло на 83%.

Средняя месячная зарплата курьера в декабре составляет 36,4 тыс. руб., максимальная — 50 тыс. руб. Что касается всей России, то зарплатный максимум зафиксирован в Москве и составляет 80 тыс. руб.

В исследовании отмечается, что причин для роста популярности несколько: увеличение сезонного спроса в предновогодний период, распространение онлайн-торговли и доставки из-за антикоронавирусных мер, а также отток мигрантов.

Напомним, ранее аналогичное исследование проводил сервис «Авито Работа». По их данным, октябре-ноябре, в сравнении с мартом-апрелем, предложения о вакансиях курьера в Пермском крае возросли на 185%.

В сравнении с осенью прошлого года количество данных вакансий выросло на 162%. Также в этом году соискатели откликались на предложения о работе курьером на 116% чаще, чем в прошлом. В то же время за 2020 год, по данным «Авито Работа», средняя зарплата курьера снизилась на 5% и составила 38 тыс. руб.

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