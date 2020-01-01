Алиса Окулова В Перми создадут филиал киностудии им. Горького и парк «Союзмультфильма» Открытие запланировано на 2022 год Поделиться Поделиться Твитнуть

Завод им. Шпагина

Министерство культуры Пермского края

Филиал киностудии им. Горького и первый региональный мультимедийный парк «Союзмультфильм» может открыться в Перми на территории «Завода им. Шпагина». Инициатива обсуждалась на встрече губернатора Дмитрия Махонина с замминистра культуры РФ Максимом Ксензовым и руководителем киностудии «Союзмультфильм» Юлианой Слащевой, сообщает «Рифей».

На обсуждение представили проект создания в Перми филиала киностудии им. Горького, которая будет выпускать документальные фильмы. Кроме того, на площадке «Завода им. Шпагина» планируется открыть развлекательно-образовательный комплекс «Союзмультпарк». При парке будут работать мастерские, зона для кинопросмотра и школа анимации. Мультимедийный центр может начать работу в январе 2022 года.

«Для Министерства культуры РФ сейчас важная задача — создать в России такой базовый кластер художественного кино, документалистики и анимации, который станет не просто резервной студией, а возьмёт на себя исполнительскую функцию на федеральном уровне. У вас он на региональном уровне уже есть, и очень важно поддержать его развитие: здесь есть на кого опереться и положиться, город и край в этом смысле очень активны»,— отметил Максим Ксензов.

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