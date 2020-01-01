Десять из 16 территорий Прикамья досрочно расселили аварийное жильё по нацпроекту Поделиться Поделиться Твитнуть

С окончанием 2020 года завершается первый этап расселения аварийного жилья по нацпроекту «Жильё и городская среда», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. В этапе участвуют 16 муниципалитетов, 10 из них уже выполнили план на 100%, сооющают в краевом минстрое.

Остальные достигнут плановых показателей до конца года. В сумме за этап будет расселено 56,8 тыс. кв. м аварийного жилья.

В лидерах по расселению в рамках первого этапа нацпроекта — город Кудымкар, город Кизел, Александровский муниципальный округ, Кудымкарский муниципальный округ, Пермский муниципальный район, Сивинский муниципальный район, Соликамский городской округ, Чайковский городской округ, город Березники, город Кунгур.

Среди этих территорий максимальный объём расселения в Чайковском городском округе — 2,664 тыс. кв. м аварийного жилья, 191 человек переехал в благоустроенные квартиры.

В Кунгуре за этап расселено 2,361 тыс. кв. м, где проживал 171 человек.

В Березниках расселено 1,787 тыс. кв. м, в комфортное жильё переехали 148 человек.

Напомним, в Пермском крае организован комплексный подход к расселению аварийного жилья. Параллельно выполняются две программы: национальный проект «Жильё и городская среда» и региональная программа. «Они стартовали в 2019 году, и по результатам этих проектов за шесть лет необходимо ликвидировать в регионе примерно 600 тыс. кв. м аварийного жилья, тем самым улучшить жилищные условия 37,5 тыс. жителей Пермского края. Таким образом, краевые власти решат проблемы, связанные с существованием аварийного жилья, примерно на три четверти», — подчёркивал губернатор Дмитрий Махонин. По поручению Владимира Путина глава региона держит вопрос расселения на личном контроле.

С начала 2019 года по начало декабря 2020 года в Пермском крае в рамках нацпроекта и региональной программы расселено 149,874 тыс. кв. м, в новое жильё переехали 9,707 тыс. человек.

Расселение аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» ведётся по этапам. Каждый этап длится два года. Например, этап 2019 года начался 1 января 2019 года и завершится 31 декабря 2020 года, этап 2020 года начался 1 января 2020 года и завершится 31 декабря 2021 года и так далее.

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