Пермский край получил дотацию в 4 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Минфин России перечислил Прикамью дотацию в объеме 4,05 млрд руб. для компенсации снижения доходов региона в связи с пандемией. Полученные средства будут направлены на выполнение социальных обязательств, в том числе на развитие систем здравоохранения и образования, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Как пояснили в федеральном Минфине, поддержка оказана 39 регионам, у которых к 1 ноября произошло снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом.

​Для того чтобы избежать проблем у регионов с утверждением бюджетов следующего года, в проекте федерального бюджета 2021–2023 годов уже распределены все субсидии и субвенции. Также в 2021 году для поддержки регионов дополнительно будет направлено 100 млрд руб.

Напомним,​ что объём доходов бюджета Пермского края​ на 2021 год прогнозируется на уровне 153,6 млрд руб., на 2022-й — 160,6 млрд руб., на 2023-й — 166,9 млрд руб.​ Меры социальной поддержки населения проиндексированы на 2021 год на 4%.

Ранее, во время бюджетного послания, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обозначал, что​ бюджет региона​ на следующую трёхлетку​ сформирован в сложных условиях, но стратегически сохранит социальную направленность.

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