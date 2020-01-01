В Пермском крае по итогам 11 месяцев показатели нацпроекта «Экология» выполнены на 94% Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе расширенного заседания Комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом» была поднята тема реализации нацпроекта «Экология» в 2020 году. В частности, обсуждались вопросы создания комплексной системы для обращения с отходами I и II классов и проектов по ликвидации накопленного экологического вреда, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Федеральный экологический оператор с целью переработки отходов создает сеть экологических технопарков, оснащенных наилучшими российскими и зарубежными технологиями и отвечающих принципам экономики замкнутого цикла.

Росатом выстраивает комплексную систему обращения с отходами I и II классов, которая включает в себя создание государственной информационной системы и производственно-логистической инфраструктуры для их переработки.

Также в ходе заседания была озвучена тема создания государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I-II классов (ГИС ОПВК). Планируется, что данная система будет осуществлять контроль и производить расчеты для выстраивания оптимальной логистики. Это, в свою очередь, должно стать ключевым фактором для снижения себестоимости обращения с отходами I-II классов. Работа по созданию информационной системы должна быть завершена к концу 2021 года.

Пермский край также участвовал в тестировании системы. В рамках нацпроекта «Экология» перед Прикамьем поставлена ещё одна серьёзная задача — к 2030 году обрабатывать 100% отходов и не менее 15% из них направлять на переработку. Глава Прикамья Дмитрий Махонин дал поручение создать в регионе условия для вторичной переработки отходов.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Поставил задачу перед Министерством ЖКХ и благоустройства тиражировать раздельный сбор мусора и на другие территории Прикамья. Основная сложность — отсутствие в регионе необходимых мощностей для сортировки и переработки отходов. Поэтому особое внимание нужно уделить работе с инвесторами. Нам необходимо ускорить процессы привлечения инвестиций в отрасль. В Пермском крае по итогам 11 месяцев показатели нацпроекта «Экология» выполнены на 94%.





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