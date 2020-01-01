Григорий Серёдкин В Прикамье появился женский мини-футбольный клуб «Красная Кама» Клуб создан в рамках Программы развития футбола в Пермском крае Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Центр спортивной подготовки Пермского края

Краевой минюст официально зарегистрировал АНО «Женский мини-футбольный клуб «Красная Кама». Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Клуб создан по инициативе федерации футбола Пермского края, которая стала одним из его учредителей. Появление клуба также поддержали глава региона Дмитрий Махонин и региональное минспорта.

Отметим, создание женской мини-футбольной команды является одним из пунктов Программы развития футбола в Пермском крае. Новый клуб позволит создать условия для увеличения количества граждан, систематически занимающихся футболом.

«В Прикамье планируется модернизировать систему подготовки резерва, повысить уровень кадровой обеспеченности футбола, расширить географию региональных и муниципальных соревнований, а также способствовать созданию и устойчивому развитию профессиональных футбольных клубов», — ранее отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Красная Кама» продолжит выступать в чемпионате России по мини-футболу среди женских команд высшей лиги конференции «Восток». Нынешний сезон девушки проводят под названием «Сборная Пермского края» и являются лидерами турнира. Базой команды станет ФОК «Олимпийский» в городе Краснокамске. Клуб подал заявку на получение субсидии из бюджета министерства физической культуры и спорта Пермского края.

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