Руководители компаний назвали «взаимодействие с людьми» и «гибкость ума» наиболее востребованными качествами сотрудников Меньше всего ценят умение управлять людьми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководители компаний и организаций по заказу рекрутингового портала hh.ru назвали наиболее востребованные качества, которые они хотели бы видеть у своих сотрудников. Чаще всего назывались «взаимодействие с людьми» и «гибкость ума».

Далее следуют «клиентоориентированность», «умение вести переговоры» и «эмоциональный интеллект».

Менее востребованными назвали «креативность в широком смысле» и «умение управлять людьми».

При этом на вопрос «Какими качествами обладают ваши сотрудники?» руководители ответили, что чаще всего это «взаимодействие с людьми», далее следуют «клиентоориентированность» и «формирование собственного мнения и принятие решений». Реже всего называлось «комплексное многоуровневое решение проблем».

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