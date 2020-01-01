Елена Синица В России расходы на лечение пациентов с COVID-19 и тестирование превысили 143,5 млрд руб. Эта сумма на 8% превысила весь объём финансового обеспечения программы ОМС Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Расходы на лечение пациентов с коронавирусом в стационарах и на тестировании составили 143,5 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елену Чернякову.

«Безусловно, коронавирус внёс свои коррективы и в работу системы ОМС. Расходы на лечение больных с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день за март — октябрь, без учёта ноябрьских цифр, они существенные. За эти месяцы расходы только на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией только в стационарах и на тестирование составили 143,5 млрд руб.», — сказала Елена Чернякова.

Кроме этого, по её словам, эта сумма на 8% больше всего объёма финансового обеспечения программы ОМС. Помимо этого, она отметила, что цифры за ноябрь будут значительно выше, чем в октябре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.