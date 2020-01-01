Алиса Окулова В пермских судах рассмотрение дел о коррупции снизилось на треть Но увеличилось количество дел по взяткам и подлогам Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За девять месяцев 2020 года суды Пермского края рассмотрели 99 уголовных дел по коррупционным преступлениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество дел снизилось на 34,6%, а по числу участников — на 41%. Так, в 2020 году суды рассмотрели 99 уголовных дел в отношении 105 лиц по коррупционным преступлениям, а в прошлом году — 153 дела и 178 лиц. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

За данный период увеличилось количество уголовных дел по таким преступлениям, как дача взятки и служебный подлог. Как правило, предметом взятки являлись денежные средства в наличной форме.

Самыми распространёнными преступлениями стали преступления по статьям: ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), совершённые с незаконным использованием служебного положения должностными лицами. За данные преступления осуждены 37 лиц, что составляет 39% от общего количества осуждённых коррупционной направленности (за аналогичный период 2019 года — 102 лица, что составляет 62%).

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