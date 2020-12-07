Елена Синица Пермский край занял 64-е место в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек Регион набрал 45,9 баллов из ста возможных Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Прикамье заняло 64-е место в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек. Об этом сообщается в рейтинге РИА «Новости».

Так, согласно рейтингу, по итогам 2019 года Пермский край занял 64-е место среди всех регионов ( в 2018-м — 63-е место). Рейтинговый балл края в 2019 году составил 45,9. В основе рейтинга лежат шесть показателей, характеризующих распространённость основных вредных привычек среди населения.

В их числе потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами. При составлении рейтинга использовались показатели за 2017–2019 годы.



Первое место по отсутствию вредных привычек, как и в 2018 году, занимает Чеченская Республика (рейтинговый балл — 100). На последнем месте — Магаданская область (рейтинговый балл — 15).

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