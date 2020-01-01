В доме на Студенческой, где сгорела кровля, в тестовом режиме запустили электричество Предложенным муниципальным жильём временно воспользовались ещё два жителя дома Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В пятиэтажном доме на ул. Студенческой, 20 в выходные в тестовом режиме запускали электричество. Как уточнили в горадминистрации Перми, электричество подано в подвал и подъезды, также частично восстановлена система канализации в первом подъезде.

В понедельник, 7 декабря, проведены диагностика разводки канализации второго подъезда и обследование квартир третьего этажа.

До этого, 4 декабря, в доме заменена система теплоснабжения и запущено тепло.

Напомним, пожар случился утром 3 декабря, причины его до сих пор не выявлены. В результате сгорело 200 кв. м кровли. Всего в доме зарегистрировано 75 жильцов, им временно предложено разместиться в гостинице «Спутник» при общежитии на бульваре Гагарина, 39а. Этим правом воспользовались 25 человек.

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