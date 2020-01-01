За сутки в Прикамье скончались 33 пациента, инфицированных COVID-19 Общее количество летальных исходов за всё время — 1174 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края скончались 33 пациента, инфицированных коронавирусом: 19 — напрямую от вируса, 14 — от сопутствующих заболеваний.

Также за сутки зафиксировано 308 новых случаев заражения, 303 человека вылечились.

Таким образом за всё время с начала пандемии в Прикамье количество выявленных случаев заражения достигло 22 821, из них 16 629 вылечились, 1174 — скончались (740 — напрямую от вируса, 434 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 4292 человека. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 109 пациентов, свободный коечный фонд в коронавирурсных отделениях и перепрофилированных медучреждениях составляет 23,5%.

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