Пермскую школу №41, где директором является Игорь Гладнев, могут назвать в честь авиаконструктора Павла Соловьёва Вопрос рассмотрят на совете по топонимике Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: с официального сайта школы №41

Руководство пермской средней общеобразовательной школы №41 (Серебрянский проезд, 8/9) обратилось в департамент культуры и молодёжной политики горадминистрации с просьбой рассмотреть на Общественном совете по топонимике при главе города Перми вопрос присвоения учебному заведению имени Павла Соловьёва.

Если просьба получит одобрение совета, то школа будет называться «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа инженерной мысли им. П. А. Соловьёва».

Отметим, что директором школы с 2018 года является экс-министр культуры Пермского края Игорь Гладнев.

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