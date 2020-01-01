Елена Синица SuperJob: около 36% пермяков одобряют ужесточение карантинных мер, 34% — против В целом по России более половины опрошенных — против введения новых мер Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Порядка 36% жителей Перми одобряют ужесточение мер безопасности, касающихся массовых мероприятий, кинотеатров, заведений общепита и торговых центров в период новогодних каникул. Об этом сообщается в исследовании сервиса SuperJob.

Так, по данным исследования, в Перми большинство респондентов выступили за ужесточение ограничительных мер (36%), чуть меньшее количество пермяков выступили против усиления мер (34%). Ещё 30% сообщили, что затрудняются ответить.

Кроме этого, опрос жителей по стране показал, что более половины жителей (52%) — против введения новых мер, лишь 24% респондентов считают, что карантин необходимо ужесточить. Отмечается, что чаще других о такой необходимости говорили люди старше 45 лет.

Среди населения городов-миллионников введение карантинных мер активнее всего поддерживают самарцы (40%), жители Челябинска и Омска (по 39%). В Екатеринбурге и Москве о необходимости ужесточить ограничения говорят менее четверти опрошенных, как и в целом по стране (по 24%).

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