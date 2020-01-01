Григорий Серёдкин Будущий напарник Никиты Мазепина в «Формуле-1» стал чемпионом «Формулы-2» Сам Мазепин завершил сезон на пятом месте Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: РИА Новости

Будущий напарник Никиты Мазепина Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, стал чемпионом гоночной серии «Формула-2».

Это уже второй титул 21-летнего Шумахера в профессиональной карьере. В 2018 году он стал чемпионом «Формулы-3».

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что в гоночной команде Haas F1 Team к Никите Мазепину присоединился Мик Шумахер. Два новых пилота заменят француза Ромена Грожана и датчанина Кевина Магнуссена и начнут выступать за команду со следующего сезона-2021.

Сам сын владельца «Уралкалия» и основного акционера «Уралхима» Дмитрия Мазепина — 21-летний Никита Мазепин, завершил сезон в «Формуле-2» на пятой строчке.

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