Дмитрий Сазонов провел онлайн-встречу с девятиклассниками Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

С ребятами из 9-х классов школ Перми, Нытвенского, Ильинского, Краснокамского округов в рамках проекта «Профессия без границ» депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Сазонов провёл онлайн-встречу. Тема — социальное предпринимательство, сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

Совместно с редакцией газеты «Перемена-Пермь» депутат Дмитрий Сазонов с октября этого года реализует проект «Профессия без границ». Одна из ключевых тем проекта касается социального предпринимательства.

«Сегодня вновь почувствовал себя педагогом, поскольку свою профессиональную деятельность начинал учителем математики. Подробно рассказал школьникам о наполнении понятия «социальный предприниматель», о том, как принимали поправки в закон, чтобы закрепить в нём это понятие, поговорили о мерах поддержки бизнеса, поделился я и личным опытом в предпринимательстве, — рассказал Дмитрий Сазонов. — Впереди у участников — защита бизнес-проектов. Надеюсь, мотивировал ребят на генерирование идей, которые могли бы решить какие-либо проблемы общества. Это важно. Я — за предприимчивость в любой деятельности».

Напомним, проект «Профессия без границ» задуман для социализации и профессиональной адаптации ребят с ОВЗ. Он позволит апробировать программу профессионального самоопределения. И, что важно, — каждый ребёнок сам выбирал, какую профессиональную пробу в трёх краевых средних специальных образовательных учреждениях ему пройти.

«В ходе проекта мы познакомили ребят с предпринимателями, имеющими особенности здоровья, и представителями предприятий, трудоустраивающих людей с ОВЗ. Так, в проекте поучаствовал и предприниматель из моего избирательного округа. Кстати, к нему на работу уже попросился мальчишка из нашего проекта, — уточнил депутат. — Мы также провели ребятам мастер-классы от ведущих практиков. Уже совсем скоро участникам предстоит защита собственных бизнес-проектов. Обязательно пригласим на защиту специалистов министерств образования, социальной защиты, уполномоченного по правам ребёнка, центра занятости населения, бизнесменов».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.