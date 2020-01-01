Анастасия Крутень поставила прививку от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Анастасия Крутень

Константин Долгановский

В Пермь самолётом доставили партию вакцины от Covid-19 «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»). Всего — 1000 доз. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава. Коробки с вакциной поместили в холодильную камеру Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Вакцинация будет осуществляться в трёх больницах Прикамья, где созданы необходимые условия для хранения (требуемая температура — минус 20 градусов С).

Как рассказал главный врач центра Евгений Сармометов, по 150 доз для вакцинации медицинских работников доставят в Березники и Чайковский. «В лечебных учреждениях этих городов есть возможность для безопасного сохранения вакцины, и с понедельника туда станут подвозить медиков из близлежащих стационаров, где лечат пациентов с коронавирусом. 700 доз останутся в Перми для вакцинации сотрудников ковидных стационаров краевого центра», — говорится в сообщении минздрава.

Одной из первых сделала прививку и. о. министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Она призвала коллег последовать её примеру, так как «вакцинация — это возможность сохранить своё здоровье и остаться в строю сейчас, когда помощь медиков жизненно необходима жителям Пермского края».

Кроме неё от коронавируса привились восемь сотрудников Центра по профилактике и борьбе со СПИД.

Через 21 день прививку надо будет повторить.

Напомним, ранее в Прикамье вакцинированы «Спутником V» («Гам-Ковид-Вак») 42 добровольца.

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