Алексей Дёмкин согласован администрацией президента на должность мэра Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

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Алексей Гущин

Первый вице-мэр Перми Алексей Дёмкин прошёл согласование в администрации арезидента на должность главы Перми. Об этом сообщает телеграм-канал «Лбов».

Напомним, бывший гендиректор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин является основным претендентом на пост мэра города. Действующий глава Дмитрий Самойлов 30 ноября написал заявление об уходе (предполагается, что он займёт должность вице-премьера в краевом правительстве), однако потом отозвал его. Намеченное на 1 декабря заседание гордумы, где депутаты должны были принять его отставку и назначить и. о. главы Алексея Дёмкина, было перенесено на неопределённый срок.

Выяснилось, что заминка связана с процедурными моментами: кандидатура Дёмкина не получила всех необходимых согласований в Москве.

Отметим, что на 15 декабря намечено плановое пленарное заседание думы.

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