Курорт « Усть-Качка » не будет долечивать больных коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Курорт «Усть-Качка» не будет размещать людей, заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба организации на своей странице «ВКонтакте».

«Спешим вам сообщить: в ходе продолжительных переговоров с правительством Пермского края принято решение об отмене размещения обсерватора для людей с COVID-19 на территории курорта «Усть-Качка», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее краевые власти сообщали, что планируют привлекать санатории для долечивания пациентов с коронавирусом. В частности, речь шла об открытии обсерватора на 200 коек в «Усть-Качке».

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