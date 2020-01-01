Сергей Данилов В Прикамье выявлено 306 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 306 новых случаев заражения COVID-19: 133 человека проходят лечение в больницах, 173 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 22 206. Ежесуточный прирост больных составил 1,4% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02 (на 4 декабря — 1,02).



Из 306 новых инфицированных — 124 мужчины, 178 женщин и четверо детей (мальчик и три девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 30 человек, 126 человек в возрасте 45–65, 146 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определён.

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