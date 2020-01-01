В Перми в 2020 году благоустроили 87 дворов Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда) в Пермском крае благоустроены 236 дворов и 107 общественных территорий. На эти цели направлено порядка 1,1 млрд руб. из средств федерального, краевого и муниципальных бюджетов.

Напомним, за три года реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Пермского края благоустроены 1422 двора и 317 общественных территорий. Общий объём средств, направленных на работы из бюджета разных уровней, составил порядка 3,1 млрд руб.

В Перми по нацпроекту отремонтировали 87 дворов, объединяющих 152 многоквартирных дома. При этом изначально планировали сделать меньше (77 дворов возле 141 дома), однако за счёт экономии при проведении торгов удалось увеличить объёмы. Отметим, что в этом году ремонт дворовых территорий начался раньше обычного — уже в середине апреля.

Также в рамках программы (в части общественных территорий) в Перми за три года была полностью модернизирована Набережная вдоль Камы. В следующем году начнётся реконструкция набережной в Кировском районе.

Пермь участвует в федеральной программе (до 2019 года — проекте) с 2017 года.

«Благодаря грамотной работе с городским бюджетом, а также поддержке федеральных и краевых властей, мы ежегодно направляем значительные средства на приведение в порядок улиц, парков, скверов и дворов Перми. Сегодня эта работа носит проектный характер, что позволяет чётко отслеживать её ход и результаты. Пожалуй, впервые за последние годы у нас такой массовый выход именно на дворовые территории. Надеюсь, свою положительную оценку дадут и жители Перми, мы сделаем для этого всё возможное», — подчеркнул Дмитрий Малютин.

Отметим, что в этом году по поручению губернатора Дмитрия Махонина была ужесточена ответственность для должностных лиц, курирующих реализацию проектов. Он попросил территории проводить конкурсные процедуры по выборам подрядчиков уже в январе-феврале 2021 года. Это нужно для того, чтобы было время на устранение недочётов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.