В ноябре фонд капремонта принял работы в 26 домах Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

Фонд капитального ремонта Пермского края подводит итоги работ за ноябрь 2020 года. Всего за месяц фонд принял работы по 26 домам, в которых проводили 27 видов работ. Были отремонтированы крыши, лифты, системы электроснабжения и водоотведения, фасады, фундаменты и подвалы жилых домов.

Больше всего в ноябре 2020 года было принято работ по замене лифтового оборудования. В трёх муниципалитетах края было заменено 13 лифтовых подъёмников. Всего в этом году сделано почти 300 лифтовых подъёмников.

Отметим, что за прошедшие пять лет, начиная с 2015 года, Фонд капитального ремонта Пермского края сдал порядка тысячи многоквартирных домов в крае. При этом подрядчиками фонда сделано около двух тысяч видов работ. В планах фонда капитального ремонта Пермского края на 2021 год — ремонт 279 домов.

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