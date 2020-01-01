Современные технологии освоены в производстве мягкой мебели Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня мягкая мебель имеется в каждом доме. Однако покупатели становятся более требовательными к качеству изделий, поэтому растёт спрос именно на экологичную, функциональную и долговечную мебель. В связи с этим крупные производители постоянно работают над улучшением качества материалов, разрабатывают и внедряют новые технологии.

Основой любого изделия, будь то обтянутые тканью или кожаные диваны, является каркас, выполняющий несущие функции; на него крепятся другие детали будущего дивана. Каркас обычно делается из древесины: массива, ДСП, МДФ, фанеры и т. п. Стройматериалы распиливаются на станках на заготовки, а затем шлифуются. Следующий этап — формирование шипов и отверстий на шипорезном станке.

Современные кожаные угловые диваны могут иметь и металлическое основание: в этом случае применяются другие процессы и технологии. На этапе сборки каркаса к нему крепится механизм трансформации.

Если диван пружинный, то следующим шагом сборки является монтаж блока пружин — они фиксируются по краям и по центру. Чтобы избежать нежелательного трения и скрипов, между каркасом и пружинами прокладывается специальный поролон.

Сверху блок пружин накрывается плотным материалом — кокосовой койрой, спангоном, войлоком, ковролином. Объём и форму придаёт дивану следующий слой наполнителя — пенополиуретан. Если нужно добавить мягкости, то поверх ППУ укладывается синтепон.

Дальше вся конструкция обтягивается обивочной тканью. Каждая крупная мебельная фабрика имеет швейный цех с современным оборудованием. Там выполняется раскройка ткани и шьются чехлы для конкретных деталей. Затем чехлы надеваются на каркас, и изделие приобретает свой окончательный вид.

В производстве современных диванов применяются прочные и долговечные обивочные ткани, которые также устойчивы к загрязнениям и выгоранию на солнце. Популярные ткани — флок, велюр, шенилл, замша, искусственная или натуральная кожа, рогожка и др. Очень эффектно смотрятся белые кожаные диваны, но и другие варианты также имеют своих ценителей.

Таким образом, современная мягкая мебель — это результат сложного производственного процесса и квалифицированного труда разных специалистов. Она изготавливается из первосортных материалов на высокотехнологичном оборудовании, проходит несколько уровней контроля качества.

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