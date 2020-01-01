Сотрудники центра занятости населения организуют консультации в МФЦ Поделиться Поделиться Твитнуть

Сотрудники центра занятости населения Пермского края изменят формат работы. Помимо собственных офисов, сотрудники будут консультировать жителей в многофункциональных центрах, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

При работе с населением начнут широко использовать онлайн-режим.

О необходимости модернизировать работу центра занятости населения заявил губернатор Дмитрий Махонин.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Цель краевых властей в рамках социальной политики — к 2023 году достичь уровня безработицы не более 3,3%. На сегодня банк вакансий насчитывает примерно 20 тыс. свободных рабочих мест. Этого удалось достичь в том числе благодаря улучшению работы службы занятости. Тем не менее нам есть куда стремиться и есть что улучшать в этой сфере. Важно, чтобы получение любой услуги для жителей было качественным и комфортным. Для достижения этой цели нужно развивать современные электронные сервисы, а также межведомственное взаимодействие. Чтобы человек с кучей документов не бегал в разные части города, а мог в режиме единого окна решить несколько вопросов.

В центре занятости будет образован колл-центр, сотрудники которого будут отвечать на вопросы жителей в выходные и праздничные дни. В офисах центра установят компьютеры для посетителей, чтобы те могли заполнить необходимые документы прямо на месте. Планируется также создавать единые офисы для сотрудников центра занятости и социальных служб, это позволит оперативнее помогать ищущим работу.

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