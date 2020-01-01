Замминистра строительства РФ Дмитрий Волков проинспектировал ход строительства ЖК «Любимов» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край с рабочим визитом посетил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков. Он проинспектировал ход работ на подконтрольном объекте Минстроя России — жилом комплексе «Любимов» в Березниках, сообщают в краевом минстрое.

Перед выездом замминистра на объект губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провёл с ним встречу. Стороны обсудили реализацию проекта и его дальнейшее развитие.

Как подчеркнул Дмитрий Махонин, возведение ЖК «Любимов» находится на особом контроле региональных властей. Заказчиком строительства комплекса выступает Корпорация развития Пермского края (КРПК), которая по его поручению в ежедневном режиме следит за тем, как работают подрядчики. «Мы понимаем, какая серьёзная задача перед нами стоит. Необходимо переселить почти 15 тыс. человек из аварийного жилья. Решаем этот вопрос совместными усилиями — с федеральными и муниципальными властями. Поэтому и формат контроля строительства должен быть трёхсторонним. Считаю, наши межведомственные совещания должны проводиться на регулярной основе. Это позволит следить за сроками и качеством строительства», — подчеркнул Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края.



Дмитрий Волков согласился с тем, что необходимо ускорить темпы работ. Этот вопрос стал ключевым в ходе его отдельной встречи с подрядчиками ЖК «Любимов». «Сроки строительства каждого дома можно ускорить. Нужно проанализировать график, подумать, какие работы реально провести быстрее, сохранив качество. Если вы не находите способа сократить сроки, давайте смотреть вместе. Наша главная задача — быстрее переселить в новые квартиры людей, которые очень этого ждут», — прокомментировал Дмитрий Волков.

Сейчас по поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина для придания импульса проекту КРПК разрабатывает новые решения по развитию комплекса. В частности, при строительстве особое внимание будет уделено не только социальной инфраструктуре, благоустройству территории, но и вопросам организации транспортного сообщения, точек торговли и объектов культуры и досуга жителей. Такой подход будет способствовать как созданию комфортной среды для жителей, так и повысит привлекательность города в целом для других прикамцев.



«Проект очень перспективный. Мы продолжаем развитие микрорайона. КРПК уже представила нам ряд идей, которые сейчас находятся на стадии обсуждения. Мы усилим работу по строительству соцобъектов, кроме того, отработаем вопрос по улучшению автобусного сообщения от Усолья до города, семьям будет действительно комфортно здесь жить», — отметил Григорий Невоструев, заместитель председателя правительства Пермского края.



Согласно плану, к 2022 году микрорайон «Любимов» будет включать в себя 29 домов. На данный момент завершено строительство 13 объектов, продолжается возведение ещё 16 домов. Инспекционная комиссия осмотрела стройплощадки 12 домов, где недавно прошла смена подрядчиков. Сейчас работы на этих объектах мобилизованы.



Во время посещения самого жилого комплекса «Любимов» Дмитрий Волков осмотрел как уже заселённые дома, так и те, что будут в ближайшее время введены в строй. В числе последних — объекты на ул. Дощеникова, 1 и 3, ул. Геннадия Братчикова, 2. Сегодня их готовность составляет порядка 80%, сдача в эксплуатацию намечена на первый квартал 2021 года. На данный момент подрядные организации решают вопрос по замене части элементов на объектах, которые не соответствуют проектной документации.



А в доме на ул. Геннадия Братчикова, 2 задерживалось решение вопроса по подключению теплоснабжения. Дмитрий Волков поручил подрядчику связаться со специалистами ресурсоснабжающей организации и устранить все замечания. «Предлагаю решить вопрос на месте и к 16:00 доложить, что тепло на индивидуальный тепловой пункт подано», — подчеркнул он. В результате поставленная задача была выполнена в срок.



Самый крупный по числу квартир дом в составе микрорайона (на ул. Строителей, 10) подрядчик возводит посекционно. До конца года планируется завершить строительство одной секции. Для этого будет дополнительно привлечено 70 рабочих.



Важную часть проекта микрорайона составляет инфраструктура. Инспекционная комиссия посетила стройплощадки детского сада на 240 мест и школы на 1224 места. Работы ведутся в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование». Готовность детского сада составляет 99%. До конца года планируется завершить работы по его возведению, а в первом квартале 2021 года получить заключение о готовности здания. Ввод школы в эксплуатацию также запланирован на 2021 год. Сейчас на площадке продолжаются отделочные работы, монтаж сетей связи.

Подводя итоги поездки, Дмитрий Волков высоко оценил новый подход руководства региона к реализации проекта микрорайона. «Это знаковый проект для края, а для Березников особенно. Важно здесь построить не просто дома, а дома для людей. Губернатор принял правильное решение «переупаковать» проект, обратить особое внимание на комфортную городскую среду, благоустройство, соцобъекты, дороги, коммуникации, магазины, остановки, общественный транспорт. Это те вещи, которые делают микрорайон местом комфортного проживания. Несомненно, это будет конкурентоспособный девелоперский проект, люди захотят здесь жить, и наша общая цель будет достигнута», — акцентировал Дмитрий Волков, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Строительство нового микрорайона в Березниках находится под контролем правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, а также аппарата полномочного представителя президента в ПФО. Финансирование проекта осуществляется из трёх источников: бюджета Пермского края, федерального бюджета и средств ПАО «Уралкалий». На сегодняшний день общая сумма составляет 10,5 млрд руб.

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