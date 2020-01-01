«Уралкалий» индексирует зарплату сотрудникам Поделиться Поделиться Твитнуть

Заработная плата сотрудников группы «Уралкалий» по решению совета директоров компании будет проиндексирована на 3,5%. Новый размер начислений будет распространяться на заработную плату более 20 тыс. сотрудников группы компаний «Уралкалий» с 1 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба предприятия.

Решение об индексации принято с учётом официально установленного индекса потребительских цен на товары и услуги по Пермскому краю, а также анализа рынка и производительности труда.

В 2019 году размер индексации заработной платы сотрудников группы составил 3%.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий», являясь одним из самых привлекательных работодателей как в Пермском крае, так и в России, ежегодно проводит индексацию зарплат своих сотрудников. Индексация производится в соответствии с коллективным договором, действие которого в 2020 году продлено на новый трёхлетний период.

В этом году, несмотря на распространение COVID-19 и последовавшее снижение деловой активности по всему миру, совет директоров компании принял решение об очередной индексации, которая подчёркивает последовательность политики «Уралкалия» в области социальной ответственности и устойчивого развития.

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