Должник из Прикамья более года скрывался в Турции Он не выплачивал 78,5 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Должник из Пермского края более года скрывался от судебных приставов в Турции и не выплачивал долг в сумме 78,5 тыс. руб., которые он взял у знакомого под расписку. Об этом сообщает ВЕТТА.

Спустя год он вернулся «по делам» в Россию, но не смог вернуться в Турцию из аэропорта в Москве, так как он числился в базе должников.

Для того чтобы погасить долг, ему пришлось лететь в Пермь, только после этого он смог покинуть территорию России.

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