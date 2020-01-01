Мария Сыропятова

Санаторий «Красный Яр» оштрафован за перелом бедра его постоялицы

Общая сумма выплат составила 302 тыс. руб.

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деньги

  Константин Долгановский

Ленинский районный суд Перми оштрафовал ЗАО «Курорт Ключи» из-за закрытого перелома бедра со смещением, который постоялица получила на обледенелой плитке санатория «Красный Яр» в Кишертском районе (ЗАО «Курорт Ключи» арендует этот санаторий).

Судом назначена выплата компенсации морального вреда в сумме 80 тыс. руб. и оплата лечения и услуг адвоката в сумме 42,4 тыс. руб.

Но пострадавшая не согласилась с этим решением и обратилась в Пермский краевой суд, который в итоге увеличил выплаты: 200 тыс. руб. — моральная компенсация, и 102,4 тыс. руб. — за лечение и услуги адвоката.

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