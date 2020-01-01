В Прикамье за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом Также зарегистрировано 309 новых случаев заболевания Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в медучреждениях Пермского края скончались 29 инфицированных коронавирусом пациентов: 13 — напрямую от вируса, 16 — от сопутствующих заболеваний. Это второй по массовости показатель с начала пандемии.

Также за сутки зафиксировано 309 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 318 человек. Оба показателя — рекордные с начала пандемии.

Таким образом, за всё время с начала эпидемии, в Пермском крае количество заражённых достигло 21 900 человек, из них 15 576 — выздоровели, 1080 — скончались (688 — напрямую от вируса, 392 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 4205 человек. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 103 пациента, свободный коечный фонд в коронавирусных отделениях и перепрофилированных клиниках составляет 24%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.