Депутаты переизбрали главу Частинского округа Муниципалитет продолжит возглавлять Светлана Селиванова Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшемся сегодня заседании думы Частинского муниципального округа депутаты единогласно избрали главой действующего руководителя района Светлану Селиванову. На заседании присутствовали 14 депутатов.

Светлана Селиванова возглавляет территорию с 2019 года. До этого она девять лет (с 2010 года) работала председателем местного Земского собрания, директором ГКУ ЦЗН Частинского района.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.