Елена Синица Власти Кипра анонсировали открытие границы для жителей России Это должно произойти 1 марта 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Кипра объявили, что с 1 марта 2021 года будут открыты границы для туристов из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Но для того чтобы попасть туда, туристам придётся сдать два ПЦР-теста: за 72 часа до прибытия и в аэропорту Ларнаки или Пафоса. При этом стоимость теста на территории Кипра составит 30–40 евро.

Напомним, сейчас жителям России разрешено летать в Турцию, Грецию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Кубу и Мальдивы.

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