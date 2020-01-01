«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» выиграл аукцион на новый участок в Кунгурском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

По результатам проведённого 1 декабря аукциона предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» получило право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Юрманском участке в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Площадь Юрманского участка — 15,9 кв. км. Он расположен в пределах Кунгурского района и включает Юрманское нефтяное месторождение, открытое в 1999 году.

Запасы нефти здесь оцениваются (геологические/ извлекаемые) по категории С1- 510/51 тыс. т. Для уточнения геологического строения и оптимизации размещения эксплуатационных скважин на месторождении запланированы сейсморазведочные 3D-работы.

Нефтегазожидкостная смесь будет транспортироваться до ДНС-1035 «Ильичёвка», где газ после сепарации нефтяники будут использовать на собственные нужды на ГТЭС «Ильичёвка».



Ранее в этом году предприятие стало обладателем лицензии на Южно-Пызепский участок в Удмуртии, где «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ведёт добычу с 2019 года.





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