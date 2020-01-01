Елена Синица В Перми приставы временно закрыли детскую секцию тхэквондо из-за нарушений санитарных норм Работа приостановлена на два месяца Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: УФССП РФ по Пермскому краю

Судебные приставы приостановили деятельность спортивной секции «Таэко-клуб» по адресу ул. Макаренко, 14а.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, занятия проводились в условиях, не соответствующих нормам санитарно-эпидемиологических требований.

Так, в результате проверки выяснилось, что региональная общественная организация «Спортивная федерация традиционного тхэквондо Пермского края» допустила размещение помещений физкультурно-спортивного назначения для детей в цокольном этаже многоквартирного жилого здания.

Кроме того, представители секции не смогли предоставить паспорт на системы механической приточно-вытяжной вентиляции и документы, подтверждающие проверку эффективности их работы, очистку и дезинфекцию.

Работа организации приостановлена по ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений». Суд поставил приостановить занятия в секции на два месяца.

На данный момент входы в секцию опечатаны.

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